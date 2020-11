Nationales Umfrage: 88 Prozent der Koreaner erachten Versammlungsbeschränkung für Covid-19-Eindämmung als notwendig

Laut einer Umfrage erachten die meisten Südkoreaner die Beschränkungen von Versammlungen und Demonstrationen zur Eindämmung von Covid-19 für notwendig.



Entsprechende Ergebnisse einer Online-Umfrage gab die Organisation Korea Press Foundation am Mittwoch bekannt. Dafür wurden vom 23. bis 28. Oktober 1.000 Bürger befragt.



88 Prozent der Befragten bezeichneten die Beschränkungen als unerlässlich. Lediglich zwölf Prozent sahen darin eine Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung.



Auch die Sammlung persönlicher Daten beispielsweise bei einem Restaurantbesuch betrachteten 87 Prozent als notwendig für die Seucheneindämmung an. 13 Prozent werteten dies als Verletzung der Privatsphäre.



Unterdessen sind 60 Prozent der Auffassung, an dem Gerücht, dass Covid-19 in einem Labor künstlich hergestellt worden sei, sei etwas Wahres dran.