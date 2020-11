Erstes Panda-Baby in Südkorea präsentiert

Photo : YONHAP News

Der erste in Südkorea geborene Große Panda ist am Mittwoch den Medien präsentiert worden.Das Panda-Baby wurde im Juli vom Panda-Paar Ai Bao und Le Bao zur Welt gebracht, das im Zoo des Freizeitparks Everland wohnt. Das Baby bekam jüngst durch eine öffentliche Ausschreibung den Namen „Pu Bao“. Der Name bedeutet „Schatz, der Glück bringt“.Das Baby wog bei der Geburt 197 Gramm und war 16,5 Zentimeter groß. Inzwischen wiegt der Panda 5,8 Kilo und ist 58,5 Zentimeter groß.Everland will möglicherweise im Dezember das Panda-Baby der Öffentlichkeit zeigen, sollte es bis dahin laufen können.