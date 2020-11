Börse in Seoul schließt im Plus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,6 Prozent auf 2.357,32 Zähler.Die Anleger hätten auch die Präsidentschaftswahl in den USA stets im Blick behalten, berichteten Analysten.Ungeachtet dessen, ob die Demokraten oder Republikaner gewinnen, rechne der Markt mit weiteren Stimulusmaßnahmen nach der Präsidentschaftswahl, wurde Moon Jung-hui von der KB Bank von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Sollten die Republikaner gewinnen, werde die Unterstützung voraussichtlich geringer sein, doch könne sie bis Jahresende beschlossen werden, hieß es weiter.