Streitkräfte melden nach Grenzüberquerung durch Nordkoreaner fehlerhaften Objektsensor

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte haben nach der Überquerung der Grenze durch einen Nordkoreaner Probleme mit einem Objektsensor gemeldet.Wie ein Vertreter des Vereinigten Generalstabs am Mittwoch mitteilte, sei der Mann in Echtzeit von einer Wärmebildkamera erfasst worden, als er am Dienstag um 19.25 Uhr die Militärische Demarkationslinie (MDL) übertreten habe. Später habe sich der an einem Maschendrahtzaun befestigte Sensor aber nicht mehr ausgeschaltet. Daher solle dessen Funktionstüchtigkeit noch einmal überprüft werden.Das sogenannte "wissenschaftliche Alarm-System" soll die Truppen alarmieren, sobald Menschen oder Tiere mit dem Grenzzaun in Kontakt kommen. Anschließend sollen binnen fünf Minuten Truppen an dem Ort eintreffen.Der Mann, bei dem es sich offenbar um einen Zivilisten handelt, konnte zehn Stunden später gefasst werden. Am Mittwochmorgen wurde er zu den Motiven und Umständen des Grenzübertritts befragt.