Ausländer wegen Drohplakaten an französischer Botschaft in Seoul festgenommen

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat einen ausländischen Mann wegen des Verdachts festgenommen, Drohplakate an der Außenmauer der französischen Botschaft in Seoul angebracht zu haben.Die Polizei teilte mit, am Mittwoch einen 25-jährigen Ausländer wegen des Verdachts der Bedrohung gegenüber Diplomaten gefasst und eine Untersuchung eingeleitet zu haben. Die Polizei identifizierte später auch einen weiteren Verdächtigen und fahndet nach ihm.Die beiden stehen im Verdacht, am Sonntagabend an der Mauer der französischen Botschaft im Viertel Seodaemun fünf Plakate angebracht zu haben. Darauf standen Botschaften geschrieben wie „Ignoriere keine Muslime“, „Zerstöre nicht unsere Religion“ und „Diejenigen, die ein Schwert auf uns richten, werden von dem Schwert getötet“.Wie verlautete, sei auf einem der Plakate ein Foto des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sehen gewesen, das mit einem X in roter Farbe übermalt worden sei.