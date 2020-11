Panmunjom-Touren wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die Touren zum Waffenstillstandsort Panmunjom sind 13 Monate nach der Einstellung wieder aufgenommen worden.Südkorea hatte im Oktober letzten Jahres wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) die Touren zur südlichen Seite von Panmunjom eingestellt.Das Vereinigungsministerium feierte am Mittwoch die Öffnung eines Unterstützungszentrums für Panmunjom-Touren. 80 für die Probetour ausgewählte Bürger und Reporter unternahmen dann eine Tour durch den Waffenstillstandsort.Die Tour erfolgte wegen der Covid-19-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest unter besonders strengen Schutzmaßnahmen.Wegen der Pandemien finden die Touren vorerst nur zweimal am Tag mit maximal 40 Teilnehmern statt. Letztes Jahr waren viermal am Tag jeweils 80 Menschen erlaubt.Ursprünglich war geplant, im November lediglich an fünf Tagen Touren anzubieten. Wegen des hohen Interesses wurden noch sechs weitere Tage hinzugenommen.