Import von Geflügel und Geflügelfleisch aus Großbritannien wegen Vogelgrippe verboten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Import von Geflügel und Geflügelfleisch aus Großbritannien verboten.Grund sei der Ausbruch der hochpathogenen Vogelgrippe vom Typ H5N8 auf einer Farm in der Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit.Das Verbot gilt ab dem gestrigen Mittwoch und für lebendes Geflügel, Küken, Eier, Geflügelfleisch wie Hühner- und Entenfleisch sowie weitere Geflügelerzeugnisse.Angesichts der zugenommenen Vogelgrippefälle in der Welt verschärfte das Ministerium die Importquarantäne für Geflügel und Vögel, einschließlich von Virentests. In letzter Zeit wurden in Deutschland, den Niederlanden, Israel, Russland und Großbritannien hochpathogene AI-Fälle bestätigt.