Biden rechnet nach vollständiger Stimmenauszählung mit seinem Sieg

Photo : YONHAP News

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden rechnet damit, als Sieger der Wahl festzustehen, sobald alle Stimmen ausgezählt sind.Jedoch rief er sich am Mittwoch noch nicht zum Sieger der Präsidentschaftswahl aus.Laut amerikanischen Medien habe er in einer Halle an seinem Wohnort im Bundesstaat Delaware gesagt, dass er genug Bundesstaaten gewinnen würde, um 270 Wahlleute hinter sich zu bringen.Er sei nicht gekommen, um seinen Sieg zu verkünden. Doch wolle er berichten, dass er zuversichtlich sei, nach der Auszählung aller Stimmen als Sieger festzustehen.Biden betonte, dass jede Stimme gezählt werden müsse und niemand würde den USA ihre Demokratie wegnehmen. Das amerikanische Volk werde nicht zum Schweigen gebracht.Auch appellierte er an die Einheit der Menschen und riet ihnen, politische Gegner nicht länger als Feinde zu behandeln. Er sei als Demokrat in den Wahlkampf gegangen, doch wolle er als ein amerikanischer Präsident regieren.