Vizefinanzminister erwartet nur begrenzte Auswirkungen von US-Wahlen

Photo : YONHAP News

Angesichts der US-Präsidentschaftswahlen erwartet die südkoreanische Regierung offenbar nur begrenzte Auswirkungen auf den Finanz- und Devisenmarkt in Südkorea.Die Auswirkungen auf Südkoreas Wirtschaft könnten begrenzt bleiben, weil Risiken wegen der US-Wahl schon berücksichtigt worden seien und der große Rahmen der expansiven Währungs- und Finanzpolitik Washingtons aufrechterhalten würde. Das sagte Vizefinanzminister Kim Yong-beom heute bei einer Sitzung zur Makroökonomie und Finanzen.Die Börsen in den USA und weiteren führenden Volkswirtschaften in Europa und Asien hätten am Mittwoch schließlich im Plus geschlossen. Die Lage scheine verglichen mit früheren US-Präsidentschaftswahlen relativ stabil zu sein, fügte er hinzu.Kim verwies jedoch zugleich auf die Ansicht, nach der die globalen Finanzmärkte für eine Weile volatil bleiben würden, sollte sich die Ermittlung des Wahlsiegers verzögern.