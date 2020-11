Nordkoreas Oberste Volksversammlung verabschiedet Anti-Rauch-Gesetz

Photo : YONHAP News

In Nordkorea ist ein Anti-Rauch-Gesetz verabschiedet worden.Das Gesetz sei am Mittwoch bei einer Sitzung des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, des Parlaments des Landes, angenommen worden. Das meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Das Anti-Rauch-Gesetz besteht aus 31 Artikeln und sieht die Bestimmung von Rauchverbotszonen in öffentlichen Räumen wie Kinos und Theatern, Kinderbetreuungseinrichtungen, Bildungsinstitutionen, Gesundheitseinrichtungen, weiteren Einrichtungen und öffentlichen Transportmitteln vor. Auch eine Bestrafung im Falle von Verstößen ist vorgesehen.Nordkorea hatte 2005 ein Gesetz für Rauchverbot-Kontrollen eingeführt und entsprechende Kontrollen im öffentlichen Raum verschärft. Das diesmal angenommene Gesetz stellt eine Ergänzung und weitere Verschärfung dar.