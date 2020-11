Sicherheitsberater: Nordkoreas Denuklearisierung bleibt unabhängig von US-Wahlausgang Seouls Ziel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihr beständiges Ziel bekräftigt, die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen.Dieses Ziel werde unabhängig davon verfolgt, wer die US-Präsidentschaftswahl gewinne, sagte der Direktor des Büros für nationale Sicherheit des Präsidialamtes, Suh Hoon, am Mittwoch bei einer parlamentarischen Inspektion.Mit diesen Worten antwortete er auf die Frage, welche Auswirkungen der US-Wahlausgang auf die Nordkorea-Politik haben würde.Das grundlegende Ziel bleibe dasselbe, lediglich die Herangehensweisen seien differenziert, sagte er.Unabhängig vom Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl werde Südkorea mit jeglicher US-Regierung in enger Kooperation im Rahmen des bilateralen Bündnisses alle Bemühungen unternehmen, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu verwirklichen und ein Friedensregime zu schaffen. Die Schritte zum Frieden auf der Halbinsel dürften nicht länger aufgeschoben werden, weil die innerkoreanischen Beziehungen seit langem angespannt seien, betonte er.Suh bejahte außerdem die Frage, ob verschiedene Vorgehensweisen je nach dem Wahlausgang vorbereitet worden seien. Er betonte dann, es sei eine gemeinsame Aufgabe für Südkorea und die USA, wie man die Denuklearisierung Nordkoreas in naher Zukunft verwirkliche. Südkorea werde unbeirrt ausreichend mit den USA kommunizieren und auf dieses Ziel hinarbeiten, egal, welche Situation vorliege.