Südkorea meldet 125 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge über 100 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden am Mittwoch 125 Neuinfektionen bestätigt, davon 108 lokale Infektionen und 17 eingeschleppte Fälle. Bislang seien insgesamt 27.050 Infizierte im Land erfasst worden.Von den lokalen Infektionen wurden 46 Fälle in Seoul bekannt, 23 in der Provinz Gyeonggi. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete 23 Fälle, unter anderem wegen der Clusterbildung in einem Call-Center in Cheonan.Von den eingeschleppten Fällen betrafen zwölf Ausländer und fünf Südkoreaner. Sechs Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrolle entdeckt.119 weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 1.840 Infizierte isoliert behandelt, 51 von ihnen befinden sich in kritischem Zustand oder sind schwer erkrankt.Ein weiterer Corona-Patient starb am Mittwoch. Die Zahl der Virustoten stieg auf 475.