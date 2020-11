Südkorea will Philippinen wegen Taifunschäden 200.000 Dollar Hilfe anbieten

Photo : YONHAP News

Südkorea will den jüngst von einem Taifun hart betroffenen Philippinen humanitäre Hilfe im Wert von 200.000 Dollar anbieten.Die Entscheidung teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.Auf den Philippinen kamen infolge des Taifuns Goni mehr als 20 Menschen ums Leben. Über 370.000 Menschen wurden obdachlos, insgesamt 1,6 Millionen Menschen erlitten Schaden.Die Hilfe erfolge durch den philippinischen Rotkreuzverband. Die Regierung hoffe, dass damit Menschen, die Schaden erlitten hätten, dabei geholfen werde, schnell in ihr Alltagsleben zurückzukehren, hieß es.