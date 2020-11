Außenministerium: Keine Entscheidung über Ausstieg von Handelsministerin aus Rennen um WTO-Chefposten getroffen

Photo : KBS News

Laut dem südkoreanischen Außenministerium ist noch keine Entscheidung getroffen worden, ob Handelsministerin Yoo Myung-hee aus dem Rennen um den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) aussteigen soll.Ein Medienbericht, nach dem diese Entscheidung bereits feststehe, sei nicht wahr, teilte das Ministerium am Donnerstag in einer Kurznachricht an Reporter mit.Eine Zeitung hatte berichtet, dass die Regierung de facto beschlossen habe, Yoo aus dem Rennen zu nehmen. Die Kandidatin werde bald persönlich ihre Position bekannt machen.Yoo war laut Informationen in der letzten Konsultationsrunde für die Wahl der neuen WTO-Chefin deutlich hinter ihre nigerianische Rivalin Ngozi Okonjo-Iweala zurückgefallen. Ein Konsens zwischen den Mitgliedstaaten kam noch nicht zustande, da die USA Yoo öffentlich unterstützten.Man prüfe umfassend den künftigen Kurs der Kandidatin oder die Position der Regierung. Es sei keine Entscheidung in irgendeine Richtung getroffen worden, teilte das Ministerium mit.Als Mitgliedstaat, der die Vorschriften und Verfahren der WTO respektiere, werde Südkorea mit einer konstruktiven Haltung weiter mit den USA und anderen Mitgliedern beraten, bis ein Konsens erzielt werde, hieß es weiter.