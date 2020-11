Nagoya fordert von Berlin-Mitte Entfernung der Friedensstatue

Photo : YONHAP News

Die japanische Stadt Nagoya hat das Bezirksamt Mitte von Berlin aufgefordert, die Ende September dort aufgestellte Friedensstatue zu entfernen.Nagoyas Bürgermeister Takashi Kawamura habe dies am Donnerstag in einem Brief an den Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel gefordert, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Das Bezirksamt Mitte hatte im Oktober die Entfernung der Statue, die die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg symbolisiert, angeordnet, nachdem die japanische Regierung gegen deren Aufstellung protestiert hatte. Die Anordnung wurde jedoch aufgrund eines Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz vorläufig zurückgezogen.Die Statue stelle kein Kunstwerk dar, sondern bringe eine politische Behauptung zum Ausdruck. Daher werde sie den Freundschaftsbeziehungen zwischen Japan und Deutschland stark schaden, sollte sie dort stehen bleiben, behauptet Kawamura in dem Brief.Er verwies darauf, dass die Statue in Berlin von denselben Künstlern erstellt worden sei, die eine Mädchenstatue hergestellt hatten, die bei der Aiichi Triennale 2019 in Nagoya ausgestellt worden war. Damals hätten viele Bürger dagegen protestiert.Die Ausstellung der Statue bei der Triennale musste damals wegen Drohungen von Rechtskonservativen vorübergehend eingestellt werden. Damals hatte der rechtskonservative Bürgermeister die Ausstellung der Statue scharf kritisiert.