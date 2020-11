Politik Seoul bekräftigt nach US-Wahl Willen für weitere Kooperation mit USA für Frieden

Das südkoreanische Präsidialamt hat in Bezug auf die US-Präsidentschaftswahl die Position bekräftigt, weiter in Kooperation mit den USA Bemühungen um Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu unternehmen.



Die Regierung habe beschlossen, auf der Grundlage der soliden Allianz zwischen Südkorea und den USA zu kooperieren, damit kein Vakuum bei den Bemühungen um die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und Fortschritte im Friedensprozess entstehe, teilte der Sprecher des Präsidialamts Kang Min-seok am Donnerstag mit. Über die Angelegenheit sei in einer Sitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats und einer Sitzung der für Diplomatie und Sicherheit zuständigen Minister unter Leitung von Präsident Moon Jae-in im Anschluss diskutiert worden.



Die Regierung werde die Kommunikation und Konsultationen zwischen den Behörden für Diplomatie Südkoreas und der USA in stabiler Weise fortsetzen. Sie wolle diplomatische Termine zwischen beiden Ländern wie geplant absolvieren, damit die enge Kooperation aufrechterhalten werde, hieß es.



Nach weiteren Angaben beschloss die Regierung, Veränderungen auf der koreanischen Halbinsel und der internationalen Lage aufmerksam zu verfolgen und gleichzeitig den Friedensprozess auf der Halbinsel ständig voranzutreiben. Auf diese Weise wolle sie die Kräfte darauf konzentrieren, den Frieden institutionell zu verankern.



Außerdem hieß es, dass die Regierung eventuelle Auswirkungen des US-Wahlausgangs auf die südkoreanische Makrowirtschaft, den Handel und die Industrie in vielerlei Hinsicht überprüft habe.