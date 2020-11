Politik Südkorea ernennt im Zuge von Postenrotation elf neue Botschafter

Südkorea hat im Zuge der Postenrotation elf neue Botschafter ernannt.



Wie das Außenministerium am Donnerstag bekannt gab, würden unter anderem die Botschafter in Deutschland und der Schweiz ausgetauscht.



Neue Botschafterin in Deutschland werde Cho Hyun-ock, frühere Chefberaterin für Personalfragen von Präsident Moon Jae-in. Cho spreche Deutsch und habe an der Universität Heidelberg studiert.



Den Botschafterposten in der Schweiz übernimmt nach Angaben des Ministeriums Roh Tae-kang, der von 2017 bis 2019 stellvertretender Kulturminister war.



Er besitze die Erfahrung, um das Austausch-Niveau mit der Schweiz zu erhöhen, die im Kultur- und Tourismussektor voraus sei, hieß es.



Die weiteren Länder, in die neue Botschafter entsandt werden, sind Vatikan-Stadt, Frankreich, Türkei, Libyen, Madagaskar, Äthiopien, Uruguay und Turkmenistan.



Darüber hinaus wurden neue Konsuln für Niigata, Boston, Sapporo, San Francisco, Hamburg und Fukuoka ernannt.