Demokratischer Präsidentschaftskandidat Biden rechnet fest mit Wahlsieg

Photo : KBS News

In den USA rechnet der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden mittlerweile fest mit seinem Wahlsieg.Er und Running Mate Kamala Harris hätten keinen Zweifel, dass sie nach der Auszählung aller Stimmen zu den Siegern erklärt würden, sagte er am Donnerstag in seiner Heimat im Bundesstaat Delaware.Er und sein Team fühlten sich sehr gut, was den Ausgang der Präsidentschaftswahlen angehe.Der frühere Vizepräsident riet seinen Anhängern, die Ruhe zu bewahren, da die Auszählung in einigen Schlüsselstaaten noch nicht beendet sei.Laut US-amerikanischen Medien hat Biden 253 bis 264 Stimmen im Wahlleutegremium Electoral College sicher. Für den Sieg sind mindestens 270 Stimmen erforderlich.