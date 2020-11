Wirtschaft Finanzinstitut rechnet 2020 mit Wirtschaftsrückgang von 1,2 Prozent für Südkorea

Laut Prognosen des Koreanischen Finanzinstituts (KIF) wird die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr um 1,2 Prozent schrumpfen, jedoch nächstes Jahr um 2,9 Prozent wachsen.



Diese Aussichten präsentierte Park Sung-wook, Leiter der Abteilung für makroökonomische Forschung des Instituts, am Donnerstag bei einem Forum in Seoul.



Angesichts der schwachen Binnennachfrage und des Exportrückgangs infolge des Corona-Schocks werde die Wachstumsrate dieses Jahr sinken, um sich dann nächstes Jahr langsam zu erholen, hieß es.



Park erwartete, dass die Ausfuhren und Investitionen zunehmen könnten, sollten Fortschritte bei der Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen erzielt werden und sich die Nachfrage im In- und Ausland dank einer lockeren Geld- und Fiskalpolitik erholen.



Ein Wachstum von 2,9 Prozent im kommenden Jahr wurde jedoch unter der Voraussetzung prognostiziert, dass die Covid-19-Welle in diesem Winter begrenzt bleiben wird und im zweiten Halbjahr nächsten Jahres den wichtigen Volkswirtschaften Impfstoffe zur Verfügung stehen.