US-Präsident Trump spricht von Wahlbetrug

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump rechnet weiterhin mit seiner Wiederwahl und spricht von Wahlbetrug.Er werde gewinnen, sollten die Demokraten ihm die Wahl nicht stehlen, sagte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.Würden die rechtmäßigen Stimmen gezählt, würde er sicher gewinnen. Trump wiederholte die unbelegte Behauptung, dass es wegen der Briefwahl zu einem Wahlbetrug gekommen sei.Schon im Wahlkampf hatte er immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Briefwahl angemeldet.Am Donnerstag sprach er von einer Einmischung der großen Medien, des großen Geldes und der Technologiegiganten Big Tech in einem historischen Ausmaß.Trumps Bemerkungen fielen, als sich ein Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden immer stärker abzuzeichnen begann.