Südkorea meldet 145 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Tag in Folge mehr als 100 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass am Donnerstag 145 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der Infizierten im Land belaufe sich auf 27.195.117 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während 28 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.38 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, 34 in der Provinz Gyeonggi. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete 25 Fälle, während Süd-Gyeongsang 13 Fälle und Gangwon sieben Fälle registrierten.Von den eingeschleppten Fällen betrafen 23 Ausländer und fünf Südkoreaner. Den größten Anteil machten die USA mit zwölf Fällen aus, während zwei Infizierte aus Deutschland kamen und einer aus Österreich.86 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 1.898 Patienten isoliert behandelt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um einen auf 50. Die Zahl der Virustoten stieg unterdessen um einen auf 476.