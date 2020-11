Neues System der Abstandsregeln gilt ab Samstag

Photo : YONHAP News

Ein neues System der Abstandsregeln zur Eindämmung von Covid-19 gilt ab Samstag.Die Zentrale für Katastrophenschutz teilte mit, dass das fünfstufige System ab morgen zur Anwendung komme.Das ursprünglich dreistufige System mit den Phasen 1, 2 und 3 wurde durch die Einführung der Zwischenstufen 1,5 und 2,5 verfeinert.Gemäß dem neuen System wird die Nation in sieben Zonen unterteilt, damit in der jeweiligen Zone die Schutzmaßnahmen differenziert zur Anwendung kommen.Die Änderung zielt darauf ab, einen Kompromiss zu finden, um die Zahl der Neuinfektionen auf einem mit den aktuellen medizinischen Kapazitäten verkraftbaren Niveau zu halten und zugleich einen weitgehend gewohnten Alltag einschließlich wirtschaftlicher Aktivitäten zu ermöglichen.Die Schutzregeln im Alltagsleben werden entsprechend der jeweils geltenden Phase angepasst. In Einrichtungen wie Hochzeitshallen, Kinos und Internetcafés gilt bereits auf Stufe 1 eine Maskenpflicht. In Phase 1,5 wird die Maskenpflicht auf Sportanlagen im Freien erweitert und in Phase 2 auf alle Innenräume.Bei einem Verstoß droht ab 13. November ein Bußgeld von bis zu drei Millionen Won oder 2.700 Dollar für Einrichtungsbetreiber und -verwalter und von bis zu 100.000 Won für Besucher.