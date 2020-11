Moon: Südkorea wird Bemühungen um Denuklearisierung und Frieden niemals stoppen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat erneut seinen Willen unterstrichen, den Krieg auf der koreanischen Halbinsel auch formell zu beenden, um die Denuklearisierung und die Etablierung eines dauerhaften Friedens zu erzielen.Bemühungen hierfür wolle er niemals stoppen, sagte Moon am Freitag in seiner Videoansprache zur Eröffnung des 15. Jeju Forums.Moon bekräftigte die Bedeutung des Friedens in Korea als unerlässlichen Faktor für Frieden und Wohlstand in ganz Nordostasien.Moon sprach jedoch die Erklärung einer offiziellen Beendigung des Koreakriegs nicht an, die er als einen Ausgangspunkt zur Etablierung eines Friedensregimes und der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel genannt hatte.Außerdem betonte Moon die Notwendigkeit der internationalen Kooperation für die Reaktion auf den Klimawandel. Südkorea werde für den grünen New Deal bis 2030 über 73 Billionen Won (64,9 Milliarden Dollar) investieren und unbeirrt auf das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 hinarbeiten.