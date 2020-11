Hyundai-Kia 2019 auf Platz vier beim Absatz umweltfreundlicher Autos

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und seine Tochter Kia Motors haben letztes Jahr beim Absatz umweltfreundlicher Autos am Weltmarkt auf Platz vier rangiert.Laut einem Bericht des Koreanischen Verbandes der Automobilhersteller (KAMA) wurden im vergangenen Jahr weltweit 5,27 Millionen Elektroautos verkauft. Das sind 14,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, damit wurde der bisher höchste Stand erreicht.Hyundai-Kia verkaufte 350.000 Einheiten und belegte den vierten Platz.Zu den Elektrofahrzeugen zählen alle umweltfreundlichen Autos, darunter Batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV), Hybridelektrofahrzeuge (HEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV).Bei BEV war Tesla das zweite Jahr in Folge Spitzenreiter. Auf Platz zwei folgte BYD, gefolgt von BMW und Hyundai-Kia.In Europa wurden 1,5 Millionen Elektroautos abgesetzt, 51,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Damit zog die Region an China vorbei und rangierte auf Platz eins.