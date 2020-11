Politik JCS: Übergelaufener Nordkoreaner ist kein Soldat sondern Zivilist

Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) hat erneut mitgeteilt, dass der jüngst über die innerkoreanische Grenze in der Provinz Gangwon in den Süden übergelaufene Nordkoreaner ein Zivilist ist.



Keine weitere Person habe die Grenze nach Südkorea überschritten, sagte JCS-Pressechef Kim Jun-rak heute vor der Presse.



Spekulationen in den Medien, nach denen der Nordkoreaner ein Soldat sei und nach Südkorea einzudringen versucht habe oder eine weitere Person beobachtet worden sei, seien nicht wahr, sagte er und äußerte Bedauern über diese Berichte.



Das zuständige Inspektionsbüro des JCS leitete unterdessen eine Untersuchung in der betroffenen Truppeneinheit dazu ein, dass kein Alarm ausgelöst worden war, als der Nordkoreaner einen mit einem Sensor versehenen Maschendrahtzaun eines südkoreanischen Wachpostens (GOP) an der Grenze überwunden hatte.



Es werde geprüft, ob das sogenannte wissenschaftliche Alarm-System in Ordnung sei, und warum das System dann nicht angeschlagen hatte, so ein JCS-Vertreter.



Der Vereinigte Generalstab will nach der Untersuchung nötigenfalls gemeinsam mit dem Heer ergänzende Maßnahmen ausarbeiten.