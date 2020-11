Gouverneur Kim in Berufungsinstanz wegen Beteiligung an Online-Medienmanipulation zu Haftstrafe verurteilt

Photo : YONHAP News

Kim Kyoung-soo, der Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, ist wegen des Vorwurfs der Beteiligung an der Online-Medienmanipulation auch in der Berufungsinstanz zu einer Haftstrafe verurteilt worden.Das Obergericht Seoul verurteilte am Freitag Kim zu zwei Jahren Haft. Ihm war auch in der Vorinstanz eine zweijährige Freiheitsstrafe auferlegt worden. Er wurde jedoch nicht sofort inhaftiert.Vom Vorwurf der Verletzung des Gesetzes zu öffentlichen Wahlen wurde Kim dagegen freigesprochen, nachdem er in erster Instanz zehn Monate Haft auf Bewährung erhalten hatte.Kim wurde vorgeworfen, mit einer Gruppe um den als „Druking“ bekannten Blogger Kim Dong-won, die zentrale Figur im Skandal um Online-Medienmanipulation, seit November 2016 versucht zu haben, mittels eines Manipulationsprogramms die öffentliche Meinung zugunsten der Minjoo-Partei Koreas zu beeinflussen. Der Gouverneur stand auch im Verdacht, Kim im Gegenzug das Amt des Generalkonsuls in Sendai für einen Bekannten des Bloggers vorgeschlagen zu haben.Der Politiker war nach einem Urteil in erster Instanz auf der Stelle in Haft genommen worden, wurde jedoch später auf Kaution freigelassen.