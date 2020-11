Außenministerin reist in die USA

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-hwa ist auf Einladung ihres US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo nach Washington gereist.Vor dem Abflug auf dem Flughafen Incheon am heutigen Sonntag sagte Kang, unabhängig von der politischen Lage laufe die Kommunikation zwischen Südkorea und den USA kontinuierlich weiter. Auf Ministerebene würden Gespräche über Fragen auf der koreanischen Halbinsel sowie aktuelle Angelegenheiten zwischen beiden Ländern geführt.Kang ergänzte, während des Aufenthalts in den USA werde sie sich mit einer Reihe von Persönlichkeiten im Parlament und in Wissenschaftskreisen treffen und einen Anlass dafür schaffen, die bilateralen Beziehungen weiter zu festigen.Die südkoreanische Chefdiplomatin hält sich bis Mittwoch nächste Woche in Washington auf. Am Montag findet das Außenministertreffen statt.Zur Delegation beim diesmaligen Besuch gehört auch der südkoreanische Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage Lee Do-hoon. Lee wird sein US-amerikanisches Gegenüber Stephen Biegun treffen.