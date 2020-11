Außenministerin Kang: Rückkehr Bidens zu Ansatz der strategischen Geduld unwahrscheinlich

Photo : KBS News

Nach Einschätzung von Außenministerin Kang Kyung-wha ist eine Rückkehr des gewählten US-Präsidenten Joe Biden zum Ansatz der strategischen Geduld unwahrscheinlich.Diesen Ansatz hatte der frühere Präsident Barack Obama verfolgt, an dessen Seite Joe Biden als Vizepräsident gedient hatte.Die Äußerung machte die Chefdiplomatin am Sonntag nach einem Besuch des Denkmals für Koreakriegsveteranen in Washington.Gemäß Äußerungen aus Bidens engem Umfeld, die publik geworden seien, sei es unwahrscheinlich, dass er wieder auf diesen Ansatz zurückgreifen werde.Südkorea müsse auf dem Prozess und den Fortschritten der letzten drei Jahre aufbauen, sagte die Ministerin weiter.Kang war am Sonntag zu einem viertägigen Besuch in Washington eingetroffen. Dort wird sie unter anderem mit ihrem Amtskollegen Mike Pompeo zusammentreffen.