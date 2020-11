Passagiere nach China sollen sich zwei PCR-Tests unterziehen

Photo : YONHAP News

Ab Mittwoch gilt eine neue Covid-19-Testpflicht für alle Passagiere, die einen Flug von Südkorea nach China antreten.Die Fluggäste sollen sich unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit auf eigene Kosten zwei PCR-Tests unterziehen.Die Maßnahme gab die Katastrophenschutzzentrale am Sonntag vor der Presse bekannt. Grund sei, dass China angesichts der steigenden Zahl der eingeschleppten Covid-19-Fälle die Quarantänemaßnahmen gegenüber den Einreisenden aus dem Ausland verschärfe.Wer einen Linienflug nach China antreten will, soll sich binnen 48 Stunden vor dem Abflug zwei PCR-Tests in einem Abstand von mindestens drei Stunden unterziehen. Im Falle eines außerplanmäßigen Flugs soll man zuerst binnen 72 Stunden getestet werden und dann binnen 36 Stunden ein weiteres Mal.Die Regierung will einzelne Fluggäste, die einen Flug nach China nach Mittwoch gebucht haben, direkt über die neuen Maßnahmen informieren und auch auf der Webseite des Außenministeriums zu Auslandsreisen entsprechende Informationen veröffentlichen.