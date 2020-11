Südkoreaner rechnen nach US-Regierungswechsel mit wenig Änderungen im innerkoreanischen Verhältnis

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner rechnen laut dem Ergebnis einer Umfrage insgesamt mit wenig Veränderungen im innerkoreanischen Verhältnis, wenn eine neue Regierung von Joe Biden in den USA ihr Amt antritt.Realmeter hatte im Auftrag des Senders YTN am Freitag landesweit 500 über 18-Jährige befragt. Die Ergebnisse wurden heute veröffentlicht.Zum Ausblick auf die innerkoreanischen Beziehungen in der Biden-Ära antworteten 48,8 Prozent, damit der größte Anteil, dass es kaum einen Unterschied geben werde.26,5 Prozent rechneten mit einer Verschlechterung. Nur 16,4 Prozent erwarteten eine Verbesserung.Unabhängig von der politischen Gesinnung und Parteiunterstützung war der Anteil der Befragten, die im Wesentlichen keine Veränderungen erwarten, groß.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.