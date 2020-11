Mehr als 50 Millionen Corona-Infektionen weltweit

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit hat 50 Millionen überschritten.Nach Angaben des Portals Worldometer sei die Schwelle am 7. November übertroffen worden. 1,26 Millionen Menschen seien im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.Allein in den letzten drei Wochen seien zehn Millionen Fälle bekannt geworden.Der erste Fall war im Dezember 2019 in China gemeldet worden. Die Marke von zehn Millionen wurde am 27. Juni übertroffen. Am 9. August war die Schwelle von 20 Millionen erreicht, am 16. September von 30 Millionen und am 17. Oktober von 40 Millionen.Der Sprung von 30 auf 40 Millionen Infizierte dauerte 31 Tage, der Anstieg auf 50 Millionen 21 Tage.Das Land mit den höchsten Fallzahlen sind die USA, wo über zehn Millionen Infektionen gemeldet wurden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete unter Berufung auf Daten der Johns Hopkins University, dass am Samstag in den USA ein Rekordwert von 126.000 täglichen Neuinfektionen gemeldet worden sei.