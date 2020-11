Nationales Erdbeben der Stärke 2,9 im Südosten Südkoreas

Ein Erdbeben der Stärke 2,9 hat am Sonntag die Stadt Sangju im Südosten Südkoreas hemgesucht.



Das Epizentrum lag fünf Kilometer östlich vom Rathaus der Stadt in der Provinz Nord-Gyeongsang. Das Hypozentrum befand sich in neun Kilometer Tiefe.



Laut dem Wetteramt konnten in Sangju Schwingungen der Intensität 4 wahrgenommen werden, bei der Geschirr oder Fenster schwanken könnten. In benachbarten Regionen wurden Schwingungen der Intensität 2 beobachtet.



In Sangju hatte sich zuvor am Freitag ein Beben der Stärke 2,0 ereignet.