Südkorea meldet 126 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge über 100 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 126 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Bisher seien insgesamt 27.553 Infizierte im Land erfasst worden.99 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während 27 Infektionsfälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Von den lokalen Infektionen wurden 39 Fälle in Seoul bekannt, 21 in der Provinz Gyeonggi. Die Provinz Gangwon meldete elf Fälle, die Provinz Süd-Chungcheong zehn.Elf eingeschleppte Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrolle erfasst, 16 weitere Fälle während der Quarantäne nach der Einreise. Es sind 16 Südkoreaner und elf Ausländer.61 weitere Infizierte konnten genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Zurzeit werden 2.044 Patienten isoliert behandelt. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 57.Zwei weitere Corona-Infizierte verstarben. Die Zahl der Virustoten nahm auf 480 zu, die Letalität liegt bei 1,74 Prozent.