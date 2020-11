Südkoreas Geheimdienstchef besucht Japan

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienstchef Park Jie-won besucht laut Berichten zurzeit Japan.Wie eine Regierungsquelle am Montag berichtete, sei der Direktor des Geheimdienstes NIS am Sonntag am Flughafen Narita eingetroffen.Der Besuch zieht insofern Aufmerksamkeit auf sich, als Park der erste hochrangige Beamte ist, der nach dem Amtsantritt des neuen japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga im September Japan besucht.Park wolle laut Berichten in Tokio den Generalsekretär der regierenden Liberaldemokratischen Partei, Toshihiro Nikai, treffen. Auch den Chef des japanischen Geheimdienstes Cabinet Intelligence, Hiroaki Takizawa, werde er treffen.Park und Nikai sollen sich aus der Zeit um das Jahr 2000 gut kennen, als Park Kulturminister und Nikai Transportminister war.Große Aufmerksamkeit richtet sich außerdem darauf, ob Park dem Ministerpräsidenten Suga einen Höflichkeitsbesuch abstatten wird.