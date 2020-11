Online-Veranstaltung zur Förderung von Hallyu-Contents und -export

Photo : YONHAP News

Eine Online-Veranstaltung zur Förderung von Hallyu, der Welle der koreanischen Popkultur, und des Exports in damit zusammenhängenden Industrien findet nächste Woche statt.Das Kulturministerium gab am Montag bekannt, in Kooperation mit anderen Institutionen wie der Agentur zur Förderung kreativer Inhalte (KOCCA) und Naver „On: Hallyu Festival“ vom 16. bis 23. November abzuhalten.Während des Festivalzeitraums werden Produkte und Dienstleistungen von zwölf Unternehmen in den Bereichen der Hallyu-Inhalte und damit zusammenhängender Konsumgüter, darunter Figuren, Schönheitspflege und Mode, auf der Plattform Naver in Echtzeit verkauft.Am 16. und 17. November wird im Messekomplex COEX in Seoul ein Raum für 79 koreanische Unternehmen eingerichtet, damit sie zu virtuellen Exportberatungen mit 200 potenziellen Käufern im Ausland zusammenkommen.Das Kulturministerium und KOCCA werden auf der Webseite der Veranstaltung (http://on-hallyufestival.kr) einen PR-Raum betreiben, um Informationen zu 105 Content-Unternehmen und deren Contents vorzustellen und Exportberatungen zu unterstützen.