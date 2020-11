Wirtschaft KDI: Corona-Schutzmaßnahmen begrenzen Wirkung der Wirtschaftspolitik

Infolge der sozialen Distanzierung ist die Wirkung der geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen zur Reaktion auf Covid-19 begrenzt.



Diese Einschätzung teilte Jeong Dae-hee vom Koreanischen Entwicklungsinstitut (KDI) in einem Bericht mit. Demnach wird verlangt, nötigenfalls eine noch lockerere makroökonomische Politik als jetzt zu betreiben.



Der Bericht wird im Wirtschaftsausblick der staatlichen Denkfabrik im zweiten Halbjahr enthalten sein, der am Mittwoch veröffentlicht wird.



Chung analysierte in dem Bericht die marktstabilisierenden Maßnahmen der Zentralbank in Reaktion auf die Corona-Pandemie, die Fiskalpolitik der Regierung und ihre Programme zur Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger sowie der Finanzen umfassend. Da die Produktionsaktivitäten in den Dienstleistungsindustrien verbunden mit Präsenz-Aktivitäten und Aktivitäten mit großer Menschendichte eingeschränkt würden, bestehe die Gefahr, dass Welleneffekte der Wirtschaftspolitik schwächer als früher sein könnten.



Im Allgemeinen bewirkten makroökonomische Maßnahmen zur Erweiterung der Gesamtnachfrage eine Verbesserung der Realwirtschaft. Im Falle des beschränkten Angebots von solchen Dienstleistungen wegen der Covid-19-Ausbreitung könnte die Politik zur Steigerung der Gesamtnachfrage jedoch nur schwächer zur Produktionszunahme führen, hieß es.