Früherer UN-Chef rechnet mit Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen

Photo : YONHAP News

Der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon rechnet mit einer Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen unter einem Präsidenten Joe Biden.Die Regierung von Donald Trump hatte im November 2019 den Ausstieg aus dem Vertrag bekannt gegeben. Begründet wurde dies damals mit einer unfairen wirtschaftlichen Belastung für US-amerikanische Arbeitnehmer, Unternehmen und Steuerzahler.Ban sagte am Montag bei einer Diskussionsveranstaltung des Institute for Global Economics, die Covid-19-Krise habe die Zerstörung verdeutlicht, die durch die Klimaerwärmung in Zukunft verursacht werden könne. Er nannte in diesem Zusammenhang Gefahren für die öffentliche Gesundheitsversorgung, einen Angebotsschock und eine lange Wirtschaftskrise.Ban leitet zurzeit Südkoreas nationalen Rat zum Klimawandel und zur Luftqualität (NCCA). Jeder habe seinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, die Aufgabe erfordere eine multilaterale Anstrengung und Zusammenarbeit.Südkorea solle sich als eine der zehn größten Volkswirtschaften mit Stärken auf den Gebieten hochmoderne Technologie und Künstliche Intelligenz an die Spitze der internationalen Bemühungen setzen, so Ban weiter.