Kultur Ausstellung zu Leben von Opfern der Sexsklaverei mittels Comics und AR

Eine Ausstellung zur Bekanntmachung des Lebens der Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee mittels Comics und der erweiterten Realität (AR) findet on- und offline statt.



Das Ministerium für Geschlechtergleichstellung und Familie teilte heute mit, dass die Ausstellung vom 11. November bis 28. März nächsten Jahres stattfinde.



Die von der Agentur für die Förderung von Comics KOMACON organisierte Ausstellung wird in vier Sektionen gestaltet.



In der Sektion „Lebende Zeugnisse“ werden anhand von Szenen aus dem Comicwerk „Grass“ von Kim Keum-suk Zeugnisse der früheren Trostfrau Lee Ok-seon gezeigt. In der Kategorie „Unsere Dokumente“ werden zwei Animationsfilme vorgeführt.



Der Besuch einer Offline-Ausstellung im Koreanischen Manhwa-Museum muss für die Vorbeugung von Covid-19 im Voraus gebucht werden. Buchungen und ein Besuch der Online-Ausstellung sind auf der Webseite des Museums (www.komacon.kr) möglich.