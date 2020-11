Kultur Cartoon- und Animationsfestival SICAF wird am Mittwoch eröffnet

Das Seoul International Cartoon and Animation Festival (SICAF) findet vom 11. bis 15. November statt.



Das gab die Stadt Seoul heute bekannt.



Die 24. Auflage des repräsentativen Animationsfilmfestivals in Asien wird dieses Jahr angesichts der Corona-Pandemie online abgehalten.



64 Filme werden im Rahmen des Animationsfilmfestivals auf der Plattform Naver Series On aufgeführt.



Auf dem Programm stehen auch Online-Ausstellungen, darunter eine Retrospektive für den verstorbenen Regisseur von Animationsfilmen, Lim Jung-kyu.