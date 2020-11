Internationales Pfizer: Covid-19-Impfstoff zu mehr als 90 Prozent wirksam

Bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff hat der US-Pharmahersteller Pfizer offenbar einen Durchbruch verkündet.



Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sei der gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen BioNTech entwickelte Covid-19-Impfstoff zu mehr als 90 Prozent wirksam.



In einer klinischen Studie an zehntausenden Freiwilligen habe sich gezeigt, dass der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz biete.



Das Zwischenergebnis übertrifft die Erwartungen von Gesundheitsexperten deutlich.



Den über 43.000 Probanden sei entweder der Impfstoff oder ein Placebo verabreicht worden. Darunter habe es 94 Infektionen gegeben. Diese seien aber überwiegend bei Personen aufgetreten, die das Placebo erhalten hätten.



Nach der Erfolgsmeldung zogen die Kurse an den Börsen an. Der Dow Jones in den USA legte zum Handelsstart gleich um fünf Prozent zu.