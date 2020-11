WHO: Bisher 12.000 Corona-Tests in Nordkorea negativ

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind bisher über 12.000 Menschen negativ auf das Coronavirus getestet worden.Das teilte der Leiter des Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Pjöngjang, Edwin Salvador, in einem Interview mit dem US-Sender Radio Free Asia am Montag (Ortszeit) mit.Nach Angaben des nordkoreanischen Gesundheitsministeriums seien bis 29. Oktober 12.072 Menschen auf den Covid-19-Erreger getestet worden. Alle seien negativ getestet worden, hieß es.Die Mehrheit der Getesteten arbeite laut Salvador an Einreiseorten wie dem Hafen von Nampo und dem Grenzübergang in Sinuiju sowie in Quarantänezentren.Nach weiteren Angaben befinden sich mit Stand 29. Oktober 897 Menschen in Nordkorea in Quarantäne. Bisher wurden insgesamt 32.182 Menschen, darunter 31.800 Nordkoreaner und 382 Ausländer, aus der Quarantäne entlassen.