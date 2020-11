Fußballnationalmannschaft für Testspiele in Wien eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist für Testspiele in Wien eingetroffen.Wegen der Corona-Pandemie war die Mannschaft seit einem Jahr nicht mehr zu Spielen ins Ausland gereist.Zunächst trafen Trainer Paulo Bento und zehn Spieler der K League am Sonntag (Ortszeit) in Wien ein. Weitere Nationalspieler der Vereine Jeonbuk Hyundai Motors und Ulsan Hyundai reisten nach ihrem zweiten Finalspiel beim Korean FA Cup am frühen Montagmorgen koreanischer Zeit nach Wien ab.Die in europäischen Ligen beschäftigten Spieler, darunter Son Heung-min von Tottenham Hotspur und Hwang Hee-chan von RB Leipzig, schlossen sich inzwischen dem Team an oder werden dies bald tun.Die südkoreanische Nationalmannschaft wird am Samstag (Ortszeit) im Wiener Neustädter Stadion auf Mexiko treffen und am 17. November in der BSFZ-Arena auf Katar.Damit wird die südkoreanische Nationalelf erstmals seit dem Spiel gegen Brasilien am 19. November letzten Jahres in Abu Dabi ein Testspiel im Ausland bestreiten.