Südkorea strahlt Dankesvideo für Koreakrieg-Veteranen im Ausland aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Werbekampagne in 22 Ländern gestartet, um ihnen für die Teilnahme am Koreakrieg zu danken.Das Gedenkkomitee zum 70. Jubiläum des Koreakriegs teilte am Dienstag mit, in Kooperation mit dem Professor und Bürgeraktivisten Seo Kyung-duk in 22 Ländern ein 30 Sekunden langes Dankesvideo auszustrahlen.Am Times Square in New York und im Zentrum von London sowie Bangkok wird das Video auf großen Werbetafeln gezeigt. In 19 weiteren Ländern wird die Werbung online auf YouTube gezeigt.Die Werbung enthält die Botschaft, dass die Bürger der Republik Korea die Aufopferung und das Engagement der ausländischen Soldaten im Koreakrieg niemals vergessen und diese dankbar anerkennen.Das Video wird einen Monat lang gezeigt. Gleichzeitig wird es auch über Arirang TV in 103 Ländern einschließlich der 22 Teilnehmerstaaten präsentiert. Auch bei CNN und BBC wird der Spot laufen.