Südkorea meldet 100 neue Covid-19-Fälle

Photo : KBS News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist den dritten Tag in Folge dreistellig gewesen.Gleichzeitig wurden den dritten Tag in Folge über 20 eingeschleppte Fälle bestätigt.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden am Montag 100 Neuinfektionen bestätigt, davon 71 lokale Infektionen und 29 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land belaufe sich nun auf 27.653.Von den lokalen Infektionen wurden 32 Fälle in Seoul bekannt, während die Provinz Gyeonggi 18 Fälle meldete. In Incheon wurden drei Infizierte erfasst.131 weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um drei auf 54.Es wurden fünf weitere Todesfälle gemeldet, die Zahl der Virustoten stieg mittlerweile auf 485. Die Letalität beträgt 1,75 Prozent.