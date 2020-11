Premier gratuliert Biden zum Wahlsieg und wünscht sich Fortsetzung von Kooperation

Photo : KBS News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert und zugleich die Notwendigkeit der Fortsetzung der Kooperation betont.Chung sagte heute bei einer Kabinettssitzung, dass im Vorfeld des Amtsantritts der neuen US-Regierung kein Vakuum in der Kooperation zwischen beiden Ländern auf den Gebieten Diplomatie und Sicherheit entstehen dürfe.Zugleich betonte er die Notwendigkeit einer engen Kommunikation mit der nächsten US-Regierung, um den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel ununterbrochen voranzutreiben.Es würden viele Veränderungen in der Wirtschafts- und Handelspolitik der Vereinigten Staaten erwartet. Die Welleneffekte auf Südkorea würden nicht gering sein, sagte Chung weiter. Er forderte daraufhin die Ministerien auf, in enger Abstimmung miteinander mögliche Einflüsse auf die südkoreanische Wirtschaft und auf wichtige Politiken gründlich zu analysieren und Strategien auszuarbeiten.