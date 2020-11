Präsident Moon nimmt diese Woche an Gipfeln mit ASEAN-Ländern teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt diese Woche an einer Reihe von Gipfeltreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN teil.Bei den virtuellen Treffen werden unter anderem Maßnahmen zur Kooperation für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie erörtert.Das Präsidialamt gab am Dienstag bekannt, dass Präsident Moon von Donnerstag bis Sonntag an fünf virtuellen Gipfeln teilnehmen werde.Am Donnerstag ist ein Gipfel zwischen Südkorea und der ASEAN vorgesehen. Dabei sollen Strategien für die Neue Südpolitik Südkoreas diskutiert werden.Am Freitag wird Moon beim Mekong-Korea-Gipfel mit seinen Amtskollegen der fünf Mekong-Anrainerstaaten über Wege zur Kooperation sprechen.Am Samstag ist der ASEAN plus Drei-Gipfel vorgesehen, ein Dialog zwischen den ASEAN-Ländern und Südkorea, China sowie Japan. Anschließend findet der Ostasiengipfel statt, an dem 18 Staaten einschließlich der zehn ASEAN-Mitglieder, Südkorea, die USA, China und Japan teilnehmen.Dabei wird Moon voraussichtlich die Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Friedensverankerung zur Sprache bringen.Am Sonntag finde die Unterzeichnung des multilateralen Freihandelsabkommens RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) statt, teilte das Präsidialamt mit.