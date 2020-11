Südkorea bewertet Pfizer-Ankündigung über Wirksamkeit von Impfstoffkandidat positiv

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Ankündigung des US-Pharmaherstellers Pfizer über eine hohe Wirksamkeit des gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoffkandidaten positiv bewertet.Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Son Young-rae sagte am Dienstag, die Regierung in Seoul hoffe, dass die Unternehmen wissenschaftliche Daten zu dem Impfstoff vorlegen würden, wenn in diesem Monat eine Zulassung der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) beantragt werde.Es sei ermutigend, solche Zwischenergebnisse von Pfizer und anderer Hersteller zu sehen, während sich deren Impfstoffkandidaten in der klinischen Phase-III-Studie befänden.Der Sprecher erinnerte jedoch gleichzeitig daran, dass im Kampf gegen das neue Corona-Virus eine langfristige Strategie verfolgt werden müsse. Auch nach der erfolgreichen Entwicklung eines Impfstoffes könne es noch lange dauern, bis die allgemeine Öffentlichkeit geimpft werden könne.Die südkoreanische Regierung verfolgt bei der Impfstoffbeschaffung einen zweigleisigen Ansatz. Das Land trat der COVAX-Initiative bei, strebt gleichzeitig aber auch den Abschluss von Direktverträgen mit Impfstoffherstellern und den Herstellerländern an.