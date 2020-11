Einkaufsfestival Korea Sale Festa trägt zur Konsumverbesserung bei

Photo : YONHAP News

Das landesweite Einkaufsfestival zur Belebung des Binnenkonsums, Korea Sale Festa, hat bisher ein bemerkenswertes Ergebnis ermöglicht.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie das Organisationskomitee veröffentlichten heute die Zwischenbilanz des am 1. November gestarteten Festivals.Laut dem Ergebnis stiegen die Umsätze der Kreditkartenunternehmen im Zeitraum vom 1. bis 7. November gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 17 Billionen Won (15 Milliarden Dollar).Vom 1. bis 6. November wurden im Schnitt 7.111 Autos am Tag verkauft, 23,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Alle fünf einheimischen Automobilhersteller beteiligen sich mit Rabattangeboten an dem Festival.Der Offline-Umsatz der Veranstaltung „Korea Fashion Market Season 2“, an dem 334 Marken teilnehmen, wuchs um das 2,2-Fache verglichen mit der Saison 1 im ersten Halbjahr.Das Korea Sale Festa 2020 findet bis 15. November statt, daran nehmen 1.748 Unternehmen teil, damit so viele wie nie zuvor.