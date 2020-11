Zahl der Arbeitslosenversicherten im Oktober um 360.000 gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosenversicherten in Südkorea ist im Oktober um mehr als 360.000 gestiegen.Im Oktober zählte die Arbeitslosenversicherung 14,23 Millionen Mitglieder, 364.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit Mai den sechsten Monat in Folge ein Erholungstrend festgestellt. Damit konnte fast das Niveau im Februar wieder erreicht werden, noch vor der starken Ausbreitung von Covid-19.Der Anstieg war unter anderem dem Dienstleistungssektor zu verdanken.Im Großhandel, der Hotellerie und Gastronomie setzte sich jedoch der Beschäftigungsschock in Folge der erneuten Ausbreitung von Covid-19 fort. Die Zahl der Versicherten schrumpfte im Großhandel um 2.400 im Vorjahresvergleich und um 22.000 in der Hotellerie und Gastronomie.Das Volumen des ausgezahlten Arbeitslosengeldes sank auf 990 Milliarden Won (888 Millionen Dollar), nachdem seit Mai stets die Marke von einer Billion Won übertroffen worden war.