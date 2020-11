Zurückgegebene buddhistische Gemälde der Öffentlichkeit gezeigt

Photo : YONHAP News

Zurückgegebene alte buddhistische Gemälde des Tempels Sinheung in Sokcho sind erstmals der Öffentlichkeit gezeigt worden.Die Gemälde waren unmittelbar nach dem Koreakrieg ohne Genehmigung in die USA gebracht und dieses Jahr nach 66 Jahren nach Südkorea zurückgebracht worden. Es sind „Predigt von Buddha Shakyamuni am Geierberg“ und „Zehn Unterweltkönige“.Das Gemälde „Predigt von Buddha Shakyamuni“ wurde im Jahr 1755 erstellt und zeigt die Merkmale der buddhistischen Gemälde der späten Joseon-Zeit in hervorragender Weise. Es ist das älteste vorhandene buddhistische Gemälde in der Provinz Gangwon.Das Werk war vor 14 Jahren im Los Angeles County Museum of Art (LACMA) wieder gefunden worden. Das Gemälde wurde gemäß einer Vereinbarung zwischen dem buddhistischen Orden Jogye und dem Museum im August dieses Jahres dem Tempel Sinheung auf dem Berg Seorak, dem eigentlichen Besitzer, zurückgegeben.